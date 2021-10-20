В Москве за девять месяцев зарегистрировано рекордное число ипотечных договоров

На долю Москвы на 14 октября приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов. Фото: Александр ГЛУЗ

В третьем квартале 2021 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 32 306 договоров ипотечного жилищного кредитования. Из них только в сентябре - 9 704 сделки.

«Столица России продолжает занимать лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования в силу традиционно высокого спроса на жилье в городе, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - На долю Москвы на 14 октября приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов. Объем выданных на эту дату в столице кредитов составил 503,9 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 87%. Общее количество заключенных с начала 2021 года договоров выросло на 80,1% и составило 38,9 тысяч».

Всего с начала года в Москве зарегистрировано 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 36,5% больше, чем в январе-сентябре годом ранее (67 668), а по сравнению с первыми девятью месяцами 2019 года прирост составил 44,3%.

«За девять месяцев с начала года в Москве оформлено почти 92,4 тысячи ипотечных сделок на рынке жилья, - сказал Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве. - Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений. Например, за январь-сентябрь 2020 года было зарегистрировано 67,7 тысяч ипотечных договоров, а в 2019 году за тот же период их было 64 тысячи. Если говорить об общих показателях регистраций ипотек в жилом и нежилом сегментах, то за девять месяцев в столице зарегистрировано всего 186 500 таких договоров, из них 11% в сентябре (20 031)».