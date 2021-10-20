Ликсутов: Четырехсотый современный трамвай «Витязь-Москва» вышел на маршрут по столице

На маршрут № 6 вышел четырехсотый современный трамвай «Витязь-Москва». Фото: департамент транспорта города Москвы.

В столице по маршруту № 6 (метро «Сокол» – Братцево) начал курсировать четырехсотый современный трамвай «Витязь-Москва». Как сообщает телеграм-канал городского департамента транспорта, до конца 2022 года в Москве появятся еще 55 трамваев нового поколения.

- Трамваи - экологичный и эффективный городской транспорт, и один из самых любимых у москвичей. Четыре года назад на линию вышли первые вагоны «Витязь-Москва», а сегодня в городе работают уже более 400 таких трамваев, - отметил вице-мэр столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - По поручению мэра Москвы мы продолжим пополнять трамвайный парк новыми вагонами, чтобы к концу 2023 года в Москве работали только современные низкопольные трамваи, удобные для всех пассажиров.

Теперь в Москве 409 вагонов «Витязь-Москва» - это больше половины трамвайного парка города. Кроме «юбилейного» четырехсотого по маршруту № 6 ходят еще девять трехсекционных трамваев нового поколения, заменивших устаревшие модели. Трамвай «Витязь-Москва» отвечает самым современным стандартам и создан для комфортных поездок: он оснащен системой климат-контроля, разъемами USB и Type-C. В вагонах оборудованы 70 мест для сидения, есть низкий пол и крепления для велосипедов, инвалидных и детских колясок.

Ранее департамент транспорта города сообщил о награде, которую присудили столичным трамваям. Московский трамвай второй год подряд становится победителем международной премии Global Light Rail Awards. Эта престижная награда считается «Оскаром» в сфере городского рельсового транспорта. Международное жюри оценило масштаб развития московского трамвая и удобство его сервисов для пассажиров, отдав первое место в номинации «Проект года». В 2020 году московский трамвай также стал победителем премии Global Light Rail Awards: его наградили как «самую развивающуюся систему».

В ближайшее время этот вид городского общественного транспорта ждут масштабные перемены. До 2023 года в столице планируется полностью обновить не только парк трамваев, но и трамвайные пути. На всех линиях будут работать только современные модели вагонов. Сейчас в городе действуют 38 трамвайных маршрутов. Общая протяженность линий составляет 183 километра.