На рынке труда Москвы растет спрос на работников ряда отраслей

Владимир Ефимов. Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

Пандемия изменила рынок труда в столице. Причем в некоторых отраслях появилось заметно больше вакансий, чем в доковидные времена. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пандемия уже привела к тому, что в ряде отраслей выросла потребность в работниках, - отметил заммэра. - Речь идет, например, о сфере IT, медицине и доставке товаров. Востребованность новых кадров в IT связана с ускоренной цифровизацией всех сфер жизни, которая получила мощный стимул в прошлом году и продолжается сегодня. Все больше медиков требуется сфере здравоохранения по понятным причинам: нагрузка на больницы и поликлиники возросла».

По его словам, стремительный переход потребителей в онлайн-сегмент привел к развитию сервисов по доставке товаров.

«За счет этого выручка предприятий непродовольственной торговли в Москве растет, - заявил Ефимов. - При этом посещаемость торговых центров не восстановилась – и, видимо, уже не восстановится – до докризисных показателей. Сегодня она на 20% ниже значений 2019 года».

При этом на уровне безработицы в городе практически не отразилось объявленное в Москве летом 2021 года требование об обязательной вакцинации против COVID 60% сотрудников так называемых «контактных» сфер. «Мы видим, что абсолютное большинство людей, работающих в «контактных» сферах, согласилось с необходимостью прививок, понимая, что такой шаг сегодня просто необходим для защиты и собственного здоровья, и благополучия своих близких», - подчеркнул Ефимов.