Новые рабочие места создадут в бывшей промзоне «Вагоноремонт»

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Еще одна бывшая промышленная зона в столице полностью обновится благодаря программе «Индустриальные кварталы». Проект решения о комплексном развитии участка территории «Вагоноремонт» на севере Москвы принят городом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По проекту «Индустриальные кварталы» в ближайшие годы преобразится участок промышленной зоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино, - отметил заммэра. - Площадь этой территории почти 3 гектара. Инвестиции в новые объекты составят 30 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города - 3,5 миллиардов рублей».

Участок находится на пересечении Дубнинской улицы и Проектируемого проезда №5265. По словам

руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, площадь застройки территории - 94 тысячи квадратных метров.

«Сейчас в промзоне находятся автосервисы, база спецтехники и склады, - рассказал глава ведомства. - После редевелопмента весь участок займут объекты общественно-делового назначения. Здесь могут появиться банки, кафе, магазины и торговые центры. Реализация проекта позволит городу получить около 2,5 тысячи новых рабочих мест».

Проект рассчитан на шесть лет с момента заключения договора. Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по программе «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. Благодаря КРТ удается вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские земли. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Им стал проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. На проект могут потратить до шести лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.