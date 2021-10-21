Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о продлении ноябрьских праздников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ноябрьские праздники в Москве будут продлены: выходные дни в столице начнутся 28 октября и продолжатся до 7 ноября. Длинные выходные помогут городу остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

- В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение об объявлении нерабочих дней, - написал Сергей Собянин.

Глава города отметил, что ситуация с COVID-19 в российской столице продолжает ухудшаться. В ближайшие дни она достигнет исторических пиков заболеваемости. Поэтому, следуя указу президента, нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

- В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена, - отметил Сергей Собянин.

Как показывает предыдущий опыт, выходные дни – это самый эффективный способ борьбы с коронавирусом, помогающий снизить заболеваемость и смертность от COVID-19. Нерабочие дни позволяют разорвать цепочки передачи инфекции, тем самым сдерживая распространение болезни, отметил мэр столицы.