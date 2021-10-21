Синоптик рассказала о погоде в Москве до конца октября 2021 года: снега не ожидается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода будет в Москве до конца октября 2021 года. В темное время суток температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+11 градусов тепла.

В начале следующей рабочей недели ночи будут умеренно теплыми, но местами возможны отрицательные температуры. В некоторых районах прогнозируется мороз до 3 градусов. А вот в дневные часы будет до +5 градусов.

К 25 октября столица окажется во власти антициклона, он же заблокирует все осадки. До 27 октября будет облачно, но солнце все же иногда порадует москвичей.

- А 28-го числа возможен какой-то дождичек. Снега мы пока не ждем, - рассказала «Москве 24» Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

В Подмосковье и столице в четверг ожидается небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 13 градусов. Возможны дожди, относительная влажность воздуха — около 80%. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, а атмосферное давление понизится почти на 15 единиц.

В целом ожидать погожих деньков до конца месяца уже не стоит. По-настоящему солнечными и погожими в октябре были всего четыре дня - с 10 по 13 октября, сообщает РИАМО.