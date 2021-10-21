Пожилые москвичи и хроники смогут разблокировать соцкарты после вакцинации

Пожилые москвичи смогут разблокировать соцкарты после того, как пройдут вакцинацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут разблокировать социальные карты после вакцинации от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Блокировка соцкарт вводится для сохранения здоровья пожилых людей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Она будет действовать только для не привитых москвичей. После того, как человек сделает прививку, его соцкарта снова начнет действовать. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

- В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом, - написал Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что к этому решению городских властей следует отнестись с пониманием. Эта вынужденная мера направлена исключительно на защиту здоровья горожан.

- Оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории москвичей, - подчеркнул Сергей Собянин.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы принял решение ввести домашний режим для пожилых горожан и людей с хроническими болезнями 19 с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года. Во время этого периода жители города старше 60 лет и пациенты с серьезными заболеваниями, не привившиеся от коронавируса, должны соблюдать домашний режим, оставаясь по месту постоянного жительства либо на садовых участках. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются.