Обладатели QR-кодов в период нерабочих дней смогут посещать музеи и театры

Горожане с QR-кодами в период нерабочих дней смогут посещать музеи и театры Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи во время длинных ноябрьских праздников с 28 октября по 7 ноября смогут посещать музеи и театры столицы по QR-кодам, сообщил мэр Сергей Собянин. Об этом глава города написал в своем блоге на персональном сайте мэра Москвы.

- Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений, - рассказал глава города.

Сергей Собянин пояснил, что работа театров и музеев на время выходных с 28 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливаться не будет. Однако посетители смогут попасть в них только при условии заполняемости помещений не более 50%. Вход будет осуществляться по QR-кодам, при этом все посетители обязательно должны носить маски.

- Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры, - добавил Сергей Собянин.

Глава города также сообщил, что Москва продлит часть санитарных мер для борьбы с COVID-19 и после 8 ноября.

- С 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, - написал мэр столицы, отметив, что организаторам мероприятий с количеством участников менее 500 человек также рекомендовано принять аналогичные решения.

Напомним, электронный QR-код, полученный через портал госуслуг, подтверждает, что человек прошел вакцинацию от COVID-19 либо за последние шесть месяцев переболел коронавирусом.

Ранее мэр города объявил о том, что ноябрьские праздники в Москве будут продлены. Выходные дни в столице начнутся 28 октября и продолжатся до 7 ноября. Длинные выходные помогут городу остановить распространение коронавирусной инфекции. Из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 раньше начнутся и школьные каникулы: дети отправятся на отдых с 28 октября. Также будет приостановлена работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Мэр столицы предупредил, что для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в муниципальных детских садах будут организованы дежурные группы.