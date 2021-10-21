Станция метро «Кленовый бульвар» на Большом кольце готова более чем наполовину

Фото: stroi.mos.ru

Строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено на 52 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, - отметил заммэра. - При этом готово ограждение котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов. А земляные работы завершены почти на 80 процентов».

На площадке «Кленового бульвара» строители работают в едином котловане длиной 600 метров, 200 из которых занимает сама станция. Остальное приходится на тупики для ночного отстоя и ремонта подвижного состава.

«Готовность пункта технического обслуживания поездов оценивается на треть, - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций столичного метро. - Прим.). - Кроме того, более чем на 20 процентов выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, начался монтаж инженерных систем».

Фото: stroi.mos.ru

КОНКРЕТНО

Станция «Кленовый бульвар» разместится на пересечении Кленового бульвара и Коломенской набережной, недалёко от музея-заповедника «Коломенское».

Ее глубина - 24,3 метра. В будущем на ней откроется пересадка на Бирюлевскую линию метро.

Дизайн станции выбрали на открытом международном конкурсе. Проект оформления «Кленового бульвара» напоминает о музее-заповеднике «Коломенское». Архитекторы использовали традиционные орнаменты, отсылки к народным ремеслам, мотивы сетчатой керамики Дьякова Городища в Коломенском.

Открытие станции планируется в 2022 год в составе участка «Нижегородская» - «Каширская».

Напомним, восточный отрезок БКЛ длиной более 11 километров включает четыре станции - «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Запуск этого маршрута ускорит поездки жителей некоторых районов на юго-востоке столицы.