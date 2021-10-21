Экосистема закупок Москвы повышает конкуренцию среди поставщиков и экономию бюджета

В Москве создана уникальная экосистема закупок, которая позволила усилить конкуренцию среди поставщиков, снизить цены в госзакупках и увеличить долю «длинных» контрактов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на конференции «Новое качество развития городов: от проектов к результатам сквозь закупки».

Москва занимает первое место по объему регулируемых закупок в России. В сумме по 44 и 223 федеральным законам на столицу приходится 16% всего объема регулируемых закупок страны.

«Благодаря совершенствованию регулирования в сфере закупок нам удалось наладить информирование максимального числа потенциальных участников о государственной потребности, привлечь их к состязанию, на котором побеждает тот, кто предложит наилучшие условия, - подчеркнул министр. - Если в 2018 году на один лот закупки по 44 федеральному закону поступало в среднем 4,8 заявок поставщиков, то в 2020 году - уже 6,5 заявок».

Закупочный процесс организуется таким образом, чтобы участие в торгах было максимально простым и удобным для потенциальных поставщиков. А заказчиков лишают возможности устанавливать необоснованные требования к предмету закупки. Этому способствует стандартизация документации, благодаря которой формируется грамотная, однозначная для понимания и удобная для применения - как для заказчика, так и для поставщика - закупочная документация.

Исключение из документации избыточных требований позволяет экономить до 10% денежных сумм. Кроме того, растет срок, на который заключаются госконтракты. Причем этот тренд сохранялся и в «ковидный» 2020 год. С 2018 года в деньгах объем контрактов со сроком реализации более 3 лет вырос с 29% до 55%.

Для повышения экономической эффективности закупок в Москве создан инструмент ценовой экспертизы закупок - то есть закупки с ценой от 10 миллионов рублей для 44-ФЗ и 50 миллионов рублей для 223-ФЗ подлежат экспертизе начальной максимальной цены контракта (договора). Экспертиза способствует качественному планированию и экономии бюджетных средств, прозрачности и обоснованности ценообразования, оптимизации самой процедуры закупки и помогает снизить число несостоявшихся торгов. «В будущем мы планируем снизить эти пороги за счет полной автоматизации процесса», - отметил министр.

Благодаря экспертизе НМЦК в прошлом году было сэкономлено более 43 миллиардов рублей бюджетных средств. А за девять месяцев 2021 года экономия составила уже более 60 миллиардов рублей.

«Создание экосистемы госзакупок – важная и ответственная цель для любого госзаказчика, который осуществляет закупки в больших объемах, - подчеркнул Кирилл Пуртов. - Москва внедрила уникальные практики в этой сфере и готова делиться своим наработками с другими регионами».