Мужчина чуть не утонул в Москве-реке, пытаясь выловить свой паспорт Фото: Shutterstock

В Москве 27-летнйи мужчина чуть не утонул в реке, пытаясь выловить свой паспорт из воды. ЧП произошло на Софийской набережной в ночь на 21 октября.

Как стало известно сайту mk.ru, около 4 часов утра напротив дома 34 случайные прохожие услышали крики о помощи. В холодной воде барахтался человек, силы явно покидали пловца и а выбраться самому не было никаких шансов - высота подъема в этом месте около трех метров.

Вскоре к месту события подтянулись и другие неравнодушные. Неподалеку от набережной трудились рабочие, они предложили использовать пожарный рукав. Одну часть опустили в воду, а когда пловец зацепился за нее, стали тащить вверх.

К тому моменту, как мужчина оказался на земле, его уже ждали врачи скорой помощи.

Посиневший от холода пловец только и успел сказать, что выронил в воду свой паспорт, после чего разделся и прыгнул за ним.

Он оказался приезжим из Калининграда. Спасти документ мужчине так и не удалось.

Прибывшие медики приняли решение госпитализировать калининградца в больнице, у него установили переохлаждение.