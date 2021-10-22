Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 3,2 миллиарда рублей налогов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по сентябрь 2021 года самозанятые перечислили в бюджет 3,2 миллиарда рублей налога на профессиональный доход. Сумма в четыре раза превышает поступления за те же месяцы предыдущего года. В среднем за девять месяцев в расчете на одного самозанятого в бюджет Москвы поступило 4 247 рублей налога. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В августе этого года был зафиксирован новый рекорд по ежемесячному приросту самозанятых – ими стали 36,9 тысячи человек, - отметил заммэра. - Общее число самозанятых к октябрю достигло 752,6 тысячи человек, что составляет четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек».

Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать с января 2019 года в четырех регионах России - Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С октября 2020 года - по всей стране. Самозанятыми могут стать жители, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. Ставка налога для самозанятых при работе с физлицами составляет 4% от суммы полученного дохода, 6% - при работе с ИП и компаниями.

«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года и до 1 октября составил 275 миллиардов рублей - 44% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Средний размер чека в сентябре 2021 года достиг 2389 рублей. За девять месяцев средний чек вырос на 22%, за год - на 40%»