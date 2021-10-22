В двух округах Москвы появится почти 4 тысячи новых рабочих мест

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По программе стимулирования создания мест приложения труда два застройщика в столице приступили к своим проектам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«По городской программе стимулирования создания мест приложения труда специализированный застройщик «Метромаш» приступил к строительству офисно-торгового центра на востоке столицы, - рассказал заммэра. - Благодаря реализации данного проекта в Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест. Строительство многофункционального объекта позволит решить проблему дефицита офисных пространств в районе Метрогородок. Также началась подготовка территории для строительства будущего технопарка в «Алабушево» – одной из пяти площадок ОЭЗ Москвы».

Напомним, программа стимулирования создания МПТ запущена в Москве в 2020 году. По ее условиям застройщики многоквартирных домов получают льготу по плате за первый год аренды и при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно строят коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами ТТК и МКАД. В таких проектах город получает новые рабочие места, а инвестор – доход от реализации не только жилья, но и нового бизнес-объекта.

По словам Владимира Ефимова, инвестиции в создание многофункционального офисно-торгового центра на востоке Москвы составят 2,5 миллиарда рублей. Размер льготы для застройщика - почти 850 миллионов рублей. Строительство должно завершиться не позднее второго квартала 2024 года.

Здание в 26 этажей появится на Тагильской улице неподалеку от строящегося жилого комплекса «Сиреневый парк». В нем разместят свыше 32 тысяч квадратных метров офисных помещений и более 6 тысяч квадратных метров коммерческих помещений - ритейл, кафе, рестораны и супермаркет. Помимо этого, проведут комплексное благоустройство территории с прогулочными зонами, местами для отдыха и летними верандами.

Второй проект – новый технопарк в Зеленограде общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Здесь уже начались подготовительные работы по очистке площадки.

«Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки столичной ОЭЗ в «Алабушево», - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта составит более 11,5 миллиардов рублей. Технопарк обеспечит новыми рабочими местами свыше 2,5 тысячи человек».

Строительство пройдет в два этапа и полностью завершится в 2026 году.