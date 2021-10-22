Ликсутов рассказал об особенностях станции «Марьина роща» БКЛ метро

Станция "Марьина роща" будет достроена в 2022 году. Фото: Департамент транспорта города Москвы.

Станция «Марьина роща» Большой кольцевой линии станет самой глубокой станцией крупнейшего метрокольца в мире, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Планируется, что она будет достроена в 2022 году. По расчетам экспертов, после открытия станцией будут пользоваться около 20 тысяч человек в сутки.

- Одной из самых глубоких станций московского метро станет «Марьина Роща». Её планируется достроить в следующем году в составе северо-восточного участка Большой кольцевой линии, - рассказал Максим Ликсутов в Telegram-канале столичного Дептранса. - Новую станцию отличают и рекордно длинные эскалаторы - 130 метров. Это больше, чем на станции «Парк Победы».

Открытие «Марьиной рощи» в составе Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортную ситуацию для 67 тысяч москвичей, живущих в районе Марьина Роща. Более 50 тысяч горожан получат новую станцию в шаговой доступности. Кроме того, она станет крупным пересадочным узлом.

- По поручению мэра Москвы в Марьиной роще будет создан крупный транспортный хаб. С новой станции Большой кольцевой линии можно будет пересесть на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии, МЦД-2, а в перспективе - МЦД-4, - подчеркнул Максим Ликсутов .

«Марьина роща» позволит разгрузить Люблинско-Дмитровскую линию московского метрополитена, которая после запуска Большой кольцевой линии станет свободнее до 15%.

Ранее вице-мэр Москвы сообщил, что до конца 2021 года будет открыт участок Большой кольцевой линии с десятью станциями - от «Мнёвники» до «Каховской».