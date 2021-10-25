В Москве благоустроят более 300 заброшенных земельных участков

Свободные земельные участки будут использовать, в частности, для зон отдыха и детских площадок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июля 2021 года Госинспекция по недвижимости выявила более 300 свободных земельных участков по всему городу. Каждый из них можно использовать под городские парковки, детские и спортплощадки, зеленые зоны. Первый такой участок уже привели в порядок. На нем открылась бесплатная парковка для жителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Одним из приоритетов работы правительства Москвы в земельно-имущественной сфере является мониторинг и выявление неиспользуемых, неоформленных, пустующих земельных участков на территории Москвы, - отметил заммэра. - К настоящему времени сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили более 300 свободных территорий, которые будут рассмотрены на предмет благоустройства. К примеру, в Гольянове уже обустроена открытая бесплатная автостоянка для жителей района».

Все участки рассматриваются на городской комиссии, в которую входят представители Госинспекции по недвижимости, Департамента городского имущества, Москомархитектуры, префектур округов и других профильных ведомств.

Например, ранее на востоке столицы, на Алтайской улице, владение 19, Госинспекцией по недвижимости был выявлен бесхозный земельный участок общей площадью 1266 квадратных метров.

«Территория не была обременена земельно-имущественными отношениями и давно не использовалась, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - По инициативе контрольного ведомства участок рассмотрен комиссией и уже вовлечен в хозяйственный оборот. На нем появилась бесплатная парковка на 28 мест, 5 из которых предназначены для маломобильных горожан».

Площадку заасфальтировали, нанесли на ней специальную разметку и обустроили удобный подъезд со стороны дороги.