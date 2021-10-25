На станции «Рижская» Большого кольца метро начался монтаж эскалаторов

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро продолжает расширяться. Сейчас на северо-восточном участке БКЛ строятся самые глубокие станции этого нового маршрута: «Рижская» - более 60 метров вниз, «Марьина Роща» - более 70 метров. А эскалатор, который ведет к ней, станет самым длинным в Москве - примерно 135 метров. Строители уже начали монтаж подъемников и на «Рижской». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На строящейся станции «Рижская» БКЛ метро начался монтаж четырех эскалаторов, - отметил заммэра. - Это трудоемкий и технически сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции – фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 метров. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям».

По его словам, эскалаторы привезут пассажиров из вестибюля, расположенного под Рижской площадью, в центральный зал станции «Рижская». Сооружение возводят в сложных геологических условиях на глубине более 60 метров. «Сейчас здесь практически завершено раскрытие проемов и ведутся работы по гидроизоляции станционных тоннелей», - уточнил Андрей Бочкарёв.

На всех станциях северо-восточного участка Большого кольца особенностью эскалаторов станет новый тип ступеней.

«Если раньше они были каркасные металлические, то теперь ступени цельнолитые алюминиевые, - рассказал Сергей Жуков, генеральный директор «Мосметрострой». - Благодаря этому лестничное полотно эскалаторов легче традиционного».

НА ЗАМЕТКУ

Станция «Рижская» разместится на северо-восточном участке БКЛ вместе с «Сокольниками» и «Марьиной Рощей». Ее соединят пересадкой с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, вокзалом и платформами Московских центральных диаметров. Станция разгрузит восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

Северо-восточный отрезок БКЛ ориентировочно планируют запустить в 2022 году.