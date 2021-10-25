Сотрудники московского метро завоевали медали первого чемпионата мира по абсолютно реальному бою

Два сотрудника Службы безопасности московского метрополитена стали призерами первого чемпионата мира по абсолютно реальному бою. Чемпионат прошел 22-24 октября в подмосковном Одинцове. В состязаниях участвовали около 300 сильнейших бойцов из 17 государств и республик: из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, ЛНР, ДНР и Абхазии. В командном зачете российская сборная завоевала первое место. Призерами чемпионата в ее составе стали инспекторы Мансур Шхалаев и Рустам Касумов.

- Сотрудники Службы безопасности московского метрополитена в составе сборной команды России завоевали на Чемпионате Мира по абсолютно реальному бою серебро в весе до 70 кг и бронзу в весе до 75 кг, - сообщили «КП» в пресс-службе Московского метро.

Мансур Шхалаев взял серебро, а Рустам Касумов – бронзу. К соревнованиям спортсменов готовили главный тренер Умар Дубаев и тренер Никита Листопадский, которые также работают в метрополитене.

- Обеспечение безопасности пассажирских перевозок – один из главных приоритетов в нашей работе. Мы гордимся нашими высокопрофессиональными сотрудниками, которые проявили свои навыки в спорте. Для ребят это хобби, они используют бойцовские качества исключительно на ковре, - подчеркнули в пресс-службе.

Абсолютно реальный бой – вид спорта, соединяющий в себе большинство элементов из арсенала мировых единоборств, один из вариантов широко известного армейского рукопашного боя. В нем максимально задействуется технический арсенал ударов ногами, руками, а также борцовская техника. Абсолютно реальный бой является одним из самых зрелищных видов спортивных единоборств, поэтому число его поклонников во всем мире с каждым годом растет. Благодаря защитной экипировке и продуманным правилам ведения поединка вероятность того, что участники состязаний могут получить травму, сведена до минимума.

Во время соревнований спортсмены разделяются по возрастам и весовым категориям. Состязания проходят по олимпийской системе в двух разделах: «Абсолютно реальный бой в кимоно» и «Абсолютно реальный бой без кимоно».