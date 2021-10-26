Ювелирная выставка «JUNWEX Москва» пройдет в павильонах ВДНХ

Около четырехсот компаний-участниц представят широчайшее разнообразие драгоценной продукции отечественных и зарубежных брендов. Выставка является знаковым и ярким событием деловой и культурной жизни столицы. Оргкомитет гарантирует участникам и посетителям работу в безопасном режиме, получив QR-код, подтверждающий соблюдение всех условий Роспотребнадзора.

«JUNWEX Москва» - проект с богатой 17-летней историей, к тому же он устанавливает вектор развития российской ювелирной отрасли на весь год, формирует тренды в сфере драгоценной моды. Экспонентами являются компании, представляющие полный спектр ювелирной продукции: изделия из драгоценный металлов и камней, столовое серебро, часы, сувениры и интерьерные украшения, оборудование и расходные материалы для ювелирной индустрии (дизайн, производство, торговля). Огромный выбор от продукции массового спроса до шедевров музейного уровня, от бижутерии до эксклюзива. Широкая география участников от Калининграда до Владивостока, обилие зарубежных марок и трендовых дизайнерских разработок.

Эксклюзивные авторские произведения современного ювелирного искусства представлены в особом разделе - JUNWEX Premium. Эти работы все больше убеждают ценителей драгоценностей в дизайнерской состоятельности российских мастеров и совершенствовании отечественной ювелирной школы, основанной на великих традициях Фаберже, Хлебникова, Сазикова, Болина.

Специализированный технологический раздел JUNWEX Tech представит стопроцентное предложение товаров и услуг для производства ювелирных изделий и полный спектр товаров и услуг для ювелирной торговли.

Выставку традиционно отличает насыщенная деловая программа. Мероприятия сгруппированы по блокам определенной тематики – День геммолога, День дизайнера, День екатеринбургского ювелира и т.д. Интересной составляющей программы форума является Международный конкурс молодых дизайнеров, который будет проводиться совместно с

Фондом Сары Фаберже, представителями Клуба итальянских производителей Degli Orefi, ведущими отечественными и зарубежными ювелирными брендами, в том числе Roberto Bravo.

«JUNWEX Москва» – профессиональный маркетплейс для производственно-торговых ювелирных предприятий и компаний в сфере ювелирных технологий, оборудования, упаковки и программного обеспечения. Многотысячные постоянные посетители выставки представляют элиту профессионального отраслевого торгового сообщества Клуба «Российская Ювелирная Торговля», крупнейших оптовиков из всех регионов нашей страны и стран ближнего зарубежья.

Важное событие, к которому участники готовятся задолго до выставки, — Всероссийский конкурс ювелиров «Лучшие украшения России». «JUNWEX Москва» — это яркий и многогранный калейдоскоп драгоценных коллекций — от утонченной классики и элегантной роскоши до модерна и авангарда. Избранные произведения ювелирного искусства получат заслуженное признание авторитетного жюри и почетные награды.