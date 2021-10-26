Москве с 27 по 28 октября 2021 года объявлен «желтый» уровень погодной опасности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве и Московской области из-за сильного ветра продлен «желтый» уровень погодной опасности.

Потенциальная угроза сохранится до вечера четверга, 28 октября. По сообщениям Гидрометцентра России, в ближайшие дни ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

- Период предупреждения – с 21:00 27 октября до 21:00 28 октября, - цитирует сообщение синоптиков «Москва 24».

«Желтое» предупреждение распространяется также на Московскую область.

После в регионе установится спокойная погода. 1 и 2 ноября будет сухо, иногда москвичей порадует солнце

С 3 ноября характер погоды начнет меняться. Пойдут дожди, сообщает Rt.

Стоит отметить, что с 28 октября по 7 ноября в Москве и Московской области нерабочие дни. Они введены для стабилизации ситуации по распространению коронавирусной инфекции.

В это время закрываются кафе и рестораны, магазины и спортклубы, отменяются культурные и выставочные мероприятия. Однако экскурсии на свежем воздухе и прогулки разрешены, сообщает сайт Подмосковье сегодня.