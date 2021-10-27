Участок бывшей промзоны «Красный строитель» ждет комплексное развитие

Проект решения о комплексном развитии части территории бывшей промзоны Красный Строитель одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Реорганизацию участка проведут по программе «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С одной стороны территория ограничена Варшавским шоссе, с другой - второй линией МЦД. Сейчас там находятся склады, гаражи и магазины автозапчастей.

«Площадь территории бывшей промзоны «Красный строитель», подлежащей комплексному развитию, составляет почти 35 гектаров, - отметил заммэра. - В будущем здесь появятся детские сады, школы, поликлиники, а также производственные объекты, в которых будет создано 4,6 тысячи новых рабочих мест».

По его словам, в реорганизацию территории инвестор вложит почти 100 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят семь миллиардов рублей.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в бывшей промзоне на юге Москвы планируется возвести более 400 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Современные производства разместятся на площади почти 35 тысяч квадратных метров, - пояснил глава ведомства. - Социальные и общественные объекты займут более 180 тысяч квадратных метров. Кроме того, инвестор возведет почти 190 тысяч квадратных метров жилья».

Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. КРТ позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года. Это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 гектара. Инвестиции в развитие промзоны составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Проект рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.