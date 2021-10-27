На Москву надвигается антициклон «Красная стрела» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Москву надвигается антициклон «Красная стрела». Он принесет с собой потепление. О том, какая будет погода, рассказал метеоролог Никита Поповнин.

Антициклон движется к центральной части страны с Азорских островов. К выходным, 30 и 31 октября, воздух прогреется до +10… +12 градусов тепла.

Такие показатели сравнимы с погодой в сентябре 2021 года.

- На выходных антициклон разгонит у нас облака, увеличит температуру воздуха почти в два раза выше, чем положено климатической нормой, - прокомментировал метеоролог «Москве 24».

А пока антициклон не вступил в свои права, москвичам придется мириться с ветреной погодой.

С 21 часа 27 октября до 21 часа 28 октября в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщает РИАМО.

С 28 октября в Москве начинаются нерабочие дни. До 7 ноября жители региона должны оставаться дома. Это поможет снизить заболеваемость коронавирусом.

Но едва узнав о предстоящих каникулах, многие стали планировать отпуск. Спрос на билеты на указанные даты в Турцию и на Мальдивы выросли в 200%, сообщает ОТР.