Максим Ликсутов: С 1 ноября сервисом «По пути» смогут пользоваться жители поселения Рязановского в Новой Москве

Фото:Андрей Никеричев / Агентство городских новостей "Москва"

Москвичам все проще ездить по городу. Теперь новый сервис «По пути» помогает пассажирам быстрее добраться до метро и МЦД. Для жителей четырех поселений Новой Москвы - Сосенское, Десеновское, Воскресенское и Филимонковское - с октября запустили сервис перевозок по требованию «По пути». Все очень просто - в приложении «Московский транспорт» нужно выбрать точки отправления и назначения в зоне действия сервиса (одна из них должна быть станцией метро «Прокшино». - Прим.). Затем приложение посоветует ближайшую остановку в пешей доступности от пассажира.

- Раньше таких услуг в нашей стране никто не предоставлял, поэтому мы длительное время тестировали эту новую технологию, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - За три недели работы «По пути» в полном режиме услугой воспользовались около 14 тысяч пассажиров. При этом за последнюю неделю количество пассажиров увеличилось на 15%, а спрос на поездки вырос на 13%.

По его словам, такие цифры показывают, что москвичам нравится новый сервис.

- Мы внимательно читаем и прорабатываем все ваши идеи и предложения, поэтому с 1 ноября запускаем второй этап сервиса для жителей Рязановского поселения, - сообщил Ликсутов. - Теперь более 20 тысяч человек смогут вызывать автобусы «По пути» и добираться до станции МЦД Силикатная и обратно. Для этого мы увеличим количество автобусов на 15 единиц. Развитие сервиса «По пути» актуально сейчас, в период пандемии, чтобы предоставить пассажирам альтернативные маршруты и разгрузить уже существующие.

Удобный сервис планируют запустить и в других районах Новой Москвы.

- В декабре мы планируем расширить географию сервиса еще для ряда поселений в ТиНАО, в том числе Десеновское Юг, Троицк, Краснопахорское, Первомайское-Восток, - отметил Ликсутов.

Сервис размещает виртуальные остановки ближе как раз к таким местам, где не так много маршрутов наземки. Поэтому жители Новой Москвы ещё на тестовом этапе заинтересовались автобусами по требованию. Сейчас многие пользуются ими ежедневно.

- Мы видим, как границы между «новой» и «старой» Москвой исчезают во многом и благодаря отказу от зонирования тарифов на наземном транспорте в ТиНАО, - подчеркнул Ликсутов. - Совсем недавно жителям Новой Москвы нужно было покупать два билета, но с 1 сентября по решению мэра Москвы об отмене тарифных зон, пассажиры смогут сэкономить до 10 тысяч рублей в год. Уверен, что такое самое передовое и удобное решение будет востребованным у жителей Москвы, мы готовы его интегрировать в другие регионы России, если будет интерес с их стороны.

НА ЗАМЕТКУ

Для пользователей сервиса перевозок по требованию «По пути» в автобусе:

- только сидячие места;

- ремни безопасности;

- USB-разъемы для зарядки гаджетов;

- климат-контроль;

- телевизор.

Поездка обойдется всего в 46 рублей, как и одна поездка в метро при оплате банковской картой. Оплатить поездку можно только безналичным способом. Стоимость списывается с банковской карты, привязанной к приложению «Московский транспорт».

Автобус придется ждать не более 10-20 минут. Расписание Движения на линии - с 5.30 до 23.00 от станции метро «Прокшино» и обратно.