Москва поднялась на две позиции в рейтинге глобальных городов мира

В авторитетном ежегодном Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021), выпускаемом международной консалтинговой компанией Kearney, Москва поднялась на две позиции и заняла 18-ю строчку. Фото: Shutterstock

В авторитетном ежегодном Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021), выпускаемом международной консалтинговой компанией Kearney, Москва поднялась на две позиции и заняла 18-ю строчку. В рейтинге Kearney, который оценивает уровень глобализации 156 городов мира, Москва расположилась между Сеулом и Мадридом и обошла такие города как Рим, Торонто и Амстердам. В ТОП-5 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос Анджелес. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира - это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта, - отметил заммэра. - Например, столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев. Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге».

К примеру, в разгар пандемии весной 2020 года столица успешно применяла цифровые сервисы и платформы, в том числе цифровые госуслуги для граждан и бизнеса, которые активно используются и после снятия основных противопандемийных ограничений.

«Москва заняла в рейтинге глобальных городов первое место по развитию сектора здравоохранения (healthcare evolution) и числу университетских бизнес-инкубаторов (university-sponsored incubators), - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Эти показатели рассматриваются составителями рейтинга как факторы будущего успеха в развитии глобальных городов».

СПРАВКА «КП»

Kerney - одна из ведущих в мире компаний в сфере управленческого консалтинга. Она публикует Global Cities Index с 2008 года. Рейтинг анализирует крупнейшие мировые центры по таким показателям как человеческий капитал, городское управление, бизнес-среда, информационная среда, культура. Москва присутствует в рейтинге с 2012 года и на протяжении девяти лет остается в нем в первой двадцатке.