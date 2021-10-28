В Москве за пять лет выделили 226 квартир маломобильным жителям

В столице оказывают социальную поддержку маломобильным жителям, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице оказывают социальную поддержку маломобильным жителям, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Такая утвержденная мэром Москвы программа действует с 2016 года. Им выделяется специально оборудованное жилье для комфортного передвижения на кресле-коляске. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице уделяется особое внимание формированию безбарьерной среды для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, - отметил заммэра. - В частности, это касается москвичей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В рамках программы город предоставляет возможность людям, стоящим на жилищном учете и которым по заключению врачебной комиссии требуется специально оборудованная квартира, переселиться в подходящие помещения. За пять лет этим правом воспользовались 226 человек. Общий метраж их нового жилья составляет 15,3 тысячи квадратных метров. Большая часть квартир предоставлена гражданам в первые годы действия программы, после чего продолжалась плановая работа. С начала 2021 года выдано 21 жилое помещение на 1,5 тысячи квадратных метров».

Квартиры для инвалидов-колясочников выделяются как в новостройках, где доступная среда создается еще на этапе разработки проекта планировки территории, так и во вторичном фонде после ремонта. Все они имеют большую площадь - широкие коридоры, просторные санузлы, которые оснащаются поручнями и гидравлическими устройствами. Оконные ручки, выключатели и розетки для удобства использования расположены ниже обычных. На балконе, при его наличии, отсутствует порожек.

Для получения специального жилья необходимы три условия:

- семья состоит на жилищном учете;

-успешно пройдена перерегистрация учетного дела;

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида предписывает проживание в жилых помещениях, оборудованных специальными средствами и приспособлениями.

ИПРА составляется по результатам медико-социальной экспертизы индивидуально для каждого человека с инвалидностью.