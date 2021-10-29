Ликсутов: До конца 2022 года на всех турникетах метро можно будет платить банковской картой

Оплата проезда в Московском метрополитене на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пассажиры столичного метро сегодня используют много разных способов оплаты проезда. В пандемию самый актуальный - бесконтактный. По данным Департамента транспорта, в 2021 году более 90 миллионов пассажиров зашли в метро по банковской карте. А еще более 50% пассажиров покупают билеты без обращения в кассу. Сегодня это безопаснее и быстрее.

- Москва уже мировой лидер по количеству способов оплаты проезда, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - По поручению мэра Москвы мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию.

По его словам, спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц.

- Поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой, - сообщил Ликсутов. - Пассажиры смогут выбрать любой турникет и расплатиться на нём, как им удобнее — «Тройкой», включая её виртуальную версию, банковской картой или смартфоном. Это позволит увеличить проходимость турникетов в часы пик, чтобы сделать поездки для пассажиров ещё удобнее.

ЦИФРЫ

Оплата проезда банковскими картами в метро в 2021 году выглядит так:

- 963 специально оснащённых турникета. До конца года появятся еще 35 таких турникетов;

- 92 миллиона проходов с января по сентябрь;

- в среднем в день проходов - 247 тысяч (в феврале), 523 тысячи (в сентябре), то есть плюс 112%.