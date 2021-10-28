Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь с 28 на 29 октября 2021 года

В Москве и Московской области ожидается туман Фото: Евгения ОСТРАЯ

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном тумане, который опустится на регион в ночь с 28 на 29 октября.

Видимость будет низкой. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит -1…+3 градуса.

Водителей предупредили о низкой видимости и посоветовали быть предельно внимательными на дороге, сообщает РИАМО.

В связи со сложными погодными условиями объявлен «желтый» уровень опасности.

Потенциально опасная погода будет сохраняться в Тверской, Смоленской, Ивановской, Тамбовской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях Центрального федерального округа.

Предупреждение будет действовать с 21 часа 28 октября до 9 часов 29 октября.

В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, в столице пройдет дождь. Температура воздуха составит +10 градусов.

В субботу, 30 октября, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов (до +10...+15 градусов в столичном регионе), а в воскресенье, 31 октября, столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов, пишет "Москва 24". Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/28102021/189808?utm_source=CopyBuf

1 и 2 ноября будет сухая погода. А потом пойдут дожди.

- Температуры воздуха прогнозируются положительные и в ночные, и в дневные часы, - сказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.