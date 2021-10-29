Депутата Госдумы Рашкина поймали на незаконной охоте под Саратовом

В багажнике автомобиля, которым управлял 66-летний Валерий Рашкин, обнаружили убитого лося. Фото: кадр видео.

Первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутата Государственной думы восьмого созыва Валерия Рашкина минувшей ночью поймали с убитым лосем в багажнике. Коммуниста остановили в Лысогорском районе Саратовской области.

Ночью 29 октября во время рейда сотрудник полиции совместно с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях автомобиль «Лада Ларгус», которым управлял 66-летний Валерий Рашкин. Вместе с Рашкиным в машине находился еще один мужчина 49 лет. Машина оказалась оформлена на Саратовское областное отделение КПРФ.

- При осмотре в багажнике «Ларгуса» обнаружили убитого лося. Секретарь столичного комитета КПРФ Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий, - рассказал саратовскому изданию ИА «Регион 64» информированный источник.

По предварительным оценкам, ущерб от незаконной охоты может составить 240 тысяч для самца лося и 400 тысяч рублей для самки.

Сотрудник полиции предложил Рашкину пройти медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя, однако депутат отказался пройти обследование. В опубликованном в Сети видеоролике полицейский задает Рашкину вопрос, не пьян ли он. Депутат выглядит заторможенным и шатается, но отвечает, что он трезв.

В отношении депутата Госдумы составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Обстоятельства происшествия с участием депутата Государственной думы от КПРФ будут проверяться. В частности, предстоит выяснить, занимался ли депутат браконьерством.