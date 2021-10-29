В Москве открылись 20 новых пунктов бесплатного экспресс-тестирования на ковид

Технология экспресс-тествания такая же, как при ПЦР-тесте: у человека берут мазок из носа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве 29 октября открылись еще 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. Теперь в общественных местах столицы работают 70 точек, где можно бесплатно сделать экспресс-тест.

- Такие пункты мы открываем в местах, куда обычно ходят люди - торговых центрах, МФЦ, также используем транспортно-пересадочные узлы. Механизм уже показал свою эффективность, - отметила вице-мэр, глава оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова. - В день от пяти до семи тысяч человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов.

По словам Раковой доля положительных тестов на ковид составляет 5 процентов.

- Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат - представляет ли человек опасность для окружающих или нет. На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70 процентах случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания, - подчеркнула вице-мэр Москвы.

Пройти экспресс-тестирование на коронавирус можно в 15 центрах госуслуг, они открыты ежедневно с 8:00 до 20:00. Кроме того, пункты экспресс-тестирования работают в московском метрополитене, в вестибюлях станций «Тверская» и «Пушкинская» (рядом с турникетами, выходы № 2–4), «Маяковская» (рядом с турникетами, выход № 1), «Тургеневская» (рядом с кассами, выходы № 3–5), «Хорошевская» (западный вестибюль, выходы № 1–4), «Третьяковская» (перед стеклянными дверями, выход № 2). Точки в метро принимают пациентов с 9:00 до 21:00. Полный перечень пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 можно посмотреть на портале mos.ru.

Пройти проверку на коронавирус можно как в будни, так и во время нерабочих дней. Экспресс-тесты абсолютно бесплатны, с собой необходимо взять паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Для того, чтобы проверить на ковид ребенка, потребуется свидетельство о рождении. Несовершеннолетним тесты делаются только в присутствии родителей.

Технология экспресс-тествания такая же, как при ПЦР-тесте: у человека берут мазок из носа. Чтобы получить результат, биоматериал сразу же помещают в специальный раствор и тест-систему.

При этом положительный результат экспресс-теста – еще не доказательство того, что у человека коронавирус. В этом случае у пациента сразу же берут мазок на ПЦР-исследование. Сделать это можно быстро, без очередей и предварительной записи. ПЦР-тест в этом случае также бесплатный. Окончательный результат тестирования на COVID-19 будет известен через один - два дня. Пациенту он придет в СМС-сообщении и будет зафиксирован в электронной медицинской карте. Все это время нужно будет оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Если ПЦР-тест тоже окажется положительным, к заболевшему на дом придет врач и назначит лечение.