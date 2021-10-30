В первый нерабочий в Москве количество пассажиров в метро снизилось на 27% Фото: Тимар ХАНОВ

В России с 30 октября начался всеобщий режим нерабочих дней. В Москве он начал действовать раньше – с 28 октября. Большинство жителей региона должны были остаться дома. Те, кому работа не позволяет перейти в дистанционный режим, отправились по делам.

По данным городских властей, в первый нерабочий день число пассажиров в московском метро снизилось на 27%. Подземка перевезла до 5,19 миллиона человек.

Обычно в будние дни в метро спускается до 7 миллионов человек.

На городском транспорте также зафиксировано снижение числа пассажиров на 24% - с 4 до 3 миллионов человек, сообщает "Москва 24".

За минувшие сутки в России выявили 39 849 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировали 8 432 546 случаев, сообщает московский оперштаб.

В Подмосковье уровень коллективного иммунитета от коронавируса увеличился до 66,1%, ранее он составлял 64,8%, сообщает РИАМО.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране в октябре выросла на 23,8% по сравнению с сентябрём 2021-го. Она отметила, что это в основном связано с заболеваемостью COVID-19. По её словам, сейчас в России нет ни одного «зелёного» региона по заболеваемости коронавирусом, в 13 субъектах Федерации ситуация осложнилась, сообщает Rt.