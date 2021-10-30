Москвичам расскажут о необычных лифтах

Экскурсионный тур рассчитан на часовую прогулку. Фото: Щербинский лифтостроительный завод

Историю столичного лифтостроения и интересные факты об устройстве подъемников желающие смогут узнать во время онлайн-экскурсии «В поисках лифта». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня в Москве работают четыре производителя лифтов, среди них крупнейшие предприятия страны, - отметил заммэра. - В общей сложности на них трудятся более четырех тысяч сотрудников. Только по итогам первых восьми месяцев этого года столичные заводы произвели около 10 тысяч подъемников, что соответствует уровню прошлого года и почти на 20% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Экскурсия позволит поближе познакомиться с самыми интересными экземплярами, работающими в Москве, а также с историей российского лифтостроения».

Чтобы попасть на экскурсию, достаточно в любое удобное время оказаться на первой точке пешеходного маршрута. Фото: Щербинский лифтостроительный завод

ЧТО УЗНАЕМ

Экскурсионный тур, подготовленный Щербинским лифтостроительным заводом, рассчитан на часовую прогулку. За это время аудиогид проведет слушателей по семи точкам. К примеру, им расскажут о самом первом подъемнике в Москве - в доходном доме на Рождественском бульваре в 1900 году. А ещё слушатели узнают, какими лифтами ежедневно пользовались Фаина Раневская и Нонна Мордюкова, зачем в Елоховском соборе в 70-е годы поставили лифт и почему в кабинах современных механизмов принято вешать зеркала.

КАК УЧАСТВОВАТЬ

Чтобы попасть на экскурсию, достаточно в любое удобное время оказаться на первой точке пешеходного маршрута - у Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной, далее с помощью смартфона пройти по ссылке.

Каждый четвертый российский лифт производится специалистами ЩЛЗ. Фото: Щербинский лифтостроительный завод

СКАЗАНО

«Каждый четвертый российский лифт производится нашими специалистами, - говорит гендиректор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев. - По итогам первых 8 месяцев ЩЛЗ выпустил более 6 тысяч подъемников. Кроме многоквартирных домов, мы поставляем лифты для медицинских и образовательных учреждений, спортивных центров, а также по спецзаказам для режимных объектов. Подъемники ЩЛЗ уже перевозят энергетиков на Саяно-Шушенской ГЭС, грузы в НИИ Атомных реакторов Госкорпорации «Росатом», а также врачей и пациентов в инфекционных госпиталях страны. В ближайшее время наши лифты будут поднимать людей и грузы на 17-этажную кабель-заправочную башню космодрома Восточный».