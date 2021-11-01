В Москве принятых на работу стало больше, чем уволившихся

Москва. Карьерные консультанты во время общения с посетителями в центре занятости населения "Моя работа". Артем Геодакян/ТАСС

Рынок труда Москвы демонстрирует восстановительную динамику. С мая этого года количество принятых на работу стабильно выше числа уволенных. Если с июня по сентябрь уволили 1,3 миллиона человек, то приняли на работу 1,5 миллиона новых сотрудников. То есть превышение количества новых сотрудников над уволенными составило 202,6 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рекорд поставлен в сентябре, когда новую работу нашли 123,9 тысячи жителей Москвы.

«В числе отраслей с максимально положительным сальдо принятых и уволенных работников в сентябре этого года были сфера образования – 34 874 сотрудника, оптовая торговля – 9 750 человек, финансовая сфера – 7 079 работников и разработка программного обеспечения – плюс 7 052 сотрудника», - отметил заммэра.

Рост на рынке труда отмечается с апреля прошлого года. За это время количество принятых на работу превысило число уволенных на 365,2 тысячи человек, или на 7,4 процента.

«Первый месяц осени показал также высокий уровень восстановления на важнейшем для современной Москвы секторе квалифицированной занятости, - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - В сентябре этого года уровень напряженности – отношение количества резюме к количеству вакансий – снизился на 37 процентов по сравнению с сентябрем докризисного 2019 года. Если количество вакансий выросло на 64 процента, то число резюме – всего на 3 процента».