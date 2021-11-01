Ликсутов: Автовокзал «Центральный» принял более 660 тысяч пассажиров за год работы

Фото: Денис ГРИШКИН, АГН Москва

Автовокзал «Центральный» с момента его открытия в конце октября прошлого года стал самым популярным автовокзалом Москвы. По данным столичного Дептранса, на него приходится большая часть всех междугородних поездок. Напомним, после реконструкции в здании появились большие и удобные залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения багажа, стойки с зарядками для гаджетов, а также кафе и аппараты со снеками.

«Мы постоянно работаем над удобством и комфортом междугородних поездок, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Такую задачу нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин. «Центральный» стал одним из ключевых автовокзалов города. За год работы им воспользовались свыше 660 тысяч пассажиров».

По его словам, автобусы отсюда уходят на север, восток и северо-восток страны.

«Однако сейчас мы просим наших пассажиров отложить поездки и остаться дома, - отметил Ликсутов. - Если уехать всё же необходимо, обязательно надевайте маски. Мы, в свою очередь, проводим дезинфекцию автовокзалов каждые два часа, а также предлагаем купить маски в автоматах на автовокзалах».