Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 10:30

Большое кольцо метро разгрузит центр Москвы на четверть

Заммэра Андрей Бочкарев рассказал, как новый маршрут улучшит транспортную систему города
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро поменяет ежедневные маршруты горожан и частично избавит центр столицы от транзитных пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«С вводом Большой кольцевой линии метро мы рассчитываем, что центр разгрузится минимум на 25% за счет транзитных пассажиров, которым нужно попасть в другие районы города», – сказал Бочкарёв.

По его словам, у жителей и туристов благодаря новому кольцу столичной подземки появятся дополнительные варианты поездок по городу. В итоге на действующих линиях метро станет свободнее. К тому же многие пассажиры смогут сэкономить время в пути. Напомним, до конца этого года планируется самый большой одномоментный пуск движения в истории Московского метрополитена – десяти станций Большой кольцевой линии. Открытие этого участка БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» ускорит поездки прежде всего для жителей сразу нескольких районов запада, юго-запада и юга столицы.

«Запуск одного только южного участка повысит транспортную доступность Проспекта Вернадского, Обручевского, Коньково, Черёмушек и Зюзино, - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро. - Прим.). - Население этих районов превышает полмиллиона человек. Руководство города поставило перед нами задачу – завершить строительство самого масштабного проекта отечественного метростроения – Большую кольцевую линию московского метро, в 2022 году, на год раньше запланированного первоначально срока».