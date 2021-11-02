Большое кольцо метро разгрузит центр Москвы на четверть

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро поменяет ежедневные маршруты горожан и частично избавит центр столицы от транзитных пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«С вводом Большой кольцевой линии метро мы рассчитываем, что центр разгрузится минимум на 25% за счет транзитных пассажиров, которым нужно попасть в другие районы города», – сказал Бочкарёв.

По его словам, у жителей и туристов благодаря новому кольцу столичной подземки появятся дополнительные варианты поездок по городу. В итоге на действующих линиях метро станет свободнее. К тому же многие пассажиры смогут сэкономить время в пути. Напомним, до конца этого года планируется самый большой одномоментный пуск движения в истории Московского метрополитена – десяти станций Большой кольцевой линии. Открытие этого участка БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» ускорит поездки прежде всего для жителей сразу нескольких районов запада, юго-запада и юга столицы.

«Запуск одного только южного участка повысит транспортную доступность Проспекта Вернадского, Обручевского, Коньково, Черёмушек и Зюзино, - рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро. - Прим.). - Население этих районов превышает полмиллиона человек. Руководство города поставило перед нами задачу – завершить строительство самого масштабного проекта отечественного метростроения – Большую кольцевую линию московского метро, в 2022 году, на год раньше запланированного первоначально срока».