За последнее десятилетие в Москве открылось более тысячи промышленных предприятий

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За последние 11 лет в столице зарегистрировались и начали свою деятельность 1150 новых промышленных предприятий. Из них порядка 30% - высокотехнологичные производства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые предприятия, локализовавшие свои производства в столице за последние 11 лет, привлекли в экономику города 8,5 миллиарда рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым, - отметил заммэра. - Больше всего новых организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения - 190. Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти 100 тысяч человек. Также среди лидеров медицинская промышленность. С 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний».

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, город оказывает поддержку предприятиям, которые хотят начать работу в столице. Им полагается все необходимое - от помощи с подбором земельных участков до налоговых льгот.

«Например, с 2016 года у нас действует механизм предоставления земли в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта, - рассказал глава департамента. - Только с начала этого года было принято 12 решений о выделении земельных участков общей площадью свыше 11 гектаров. В реализацию этих проектов инвесторы вложат более 8 миллиардов рублей и планируют создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест».

Для производства, имеющего стратегическое значение для города, Москва готова предложить офсетный контракт и гарантировать сбыт продукции в течение определенного времени. Сегодня город подписал уже пять таких контрактов, согласно которым откроются заводы по производству лекарств, медицинских изделий и детского питания. Инвесторы будут поставлять эти товары для москвичей. На предприятиях появятся новые рабочие места. Инвестиции в проекты составляют 12,9 миллиарда рублей.