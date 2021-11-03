Ликсутов: Тестировщикам виртуальной "Тройки" доступны абонементы со скидкой до 50%

Фото: mosmetro.ru

Пассажиры общественного транспорта столицы пользуются сегодня разными удобными способами оплаты проезда. Две недели назад в московском метро заработал Face Pay. А уже скоро запустят ещё одно ноу-хау - виртуальную карту «Тройка». Она позволит оплачивать проезд транспортной картой, загруженной в «кошелек» смартфона. Напомним, в августе этого года стартовал первый этап тестирования новинки среди пассажиров. Причем первая группа из 1000 человек набралась всего за 5 часов.

- Эти москвичи уже более 20 тысяч раз успешно прошли по виртуальной «Тройке» в городском транспорте, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в телеграмм-канале Департамента транспорта. - Мы собрали отклики и предложения, учли их, например, изменили раздел сервиса в мобильном приложении и ускорили работу виртуальной карты. Теперь объявляем новый этап тестирования вместе с нашими партнёрами ВТБ, Google, Mastercard и Samsung.

По его словам, сервис заработает еще для 4000 участников.

- В качестве поощрения мы вводим скидки от 10 до 50% на 5 тысяч «длинных» абонементов для тестировщиков виртуальной «Тройки», - заявил Ликсутов. - Например, «Единый» для безлимитных поездок в течение 30 дней по виртуальной «Тройке» будет стоить всего 1122 рубля вместе 2245. По акции участники тестовой группы могут купить также абонементы на 90 и 365 дней. Пока сервис будет действовать только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. Мы обсуждаем внедрение виртуальной «Тройки» и с другими крупными производителями мобильных телефонов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для оплаты поездки с помощью виртуальной карты, нужно просто поднести телефон к валидатору или турникету, который принимает оплату банковской картой. Скорость срабатывания виртуальной «Тройки» такая же, как при оплате проезда банковской картой — от 0,8 до 1,5 секунды. То есть очень быстро.

«Но мы хотим еще ускорить технологию, - отметил Ликсутов. - Уже дорабатываем программное обеспечение и установим некоторые новые элементы в считыватели на турникетах метро. Для этого нам важно провести масштабное тестирование».

Подробнее об участии в испытаниях - в телеграмм-канале Департамента транспорта.