Коммунисты потеряли место в руководстве Московской городской думы

Вице-спикером городского парламента 3 ноября был избран независимый депутат Андрей Медведев. Фото: Инстаграм.

Представители КПРФ лишились места в руководстве Московской городской думы. Вице-спикером городского парламента 3 ноября был избран независимый депутат Андрей Медведев. Его кандидатура была выбрана тайным голосованием, соответствующее постановление утверждено в ходе заседания Мосгордумы.

- Заместитель председателя думы избирается думой из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов думы, - сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. - Правом выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя думы обладают представители фракций и группы депутатов численностью не менее пяти человек. После выдвижения проводится обсуждение кандидатур, в ходе которого кандидаты, давшие согласие баллотироваться, выступают и отвечают на вопросы депутатов.

Помимо Андрея Медведева на пост вице-спикера городского парламента также выдвигалась Любовь Никитина от фракции КПРФ. Кандидатуру Медведева накануне голосования поддержали представители фракции «Единой России» в Мосгордуме.

До 2020 года должность заместителя председателя Мосгордумы занимал знаменитый кинорежиссер Николай Губенко. Народный артист РСФСР скончался 16 августа прошлого года от остановки сердца, ему было 78 лет. До своего 79-летия Губенко не дожил всего один день.

Андрей Медведев - известный российский журналист, с 1996 года работал на телевидении в программах "Дорожный патруль", "Времечко", "Чистосердечное признание". С 2000 года перешел на работу в телерадиокомпанию ВГТРК. Неоднократно бывал в горячих точках. В качестве военного корреспондента программы «Вести» побывал в Чечне, Косово, Сербии, Македонии, Палестине, Ираке, Афганистане, Пакистане, Южной Осетии. С 2014 года работал заместителем директора дирекции информационных программ «Вести», в этой должности до 2016 года был руководителем программы «Вести-Москва». С 2017 года работает главным редактором объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, в которую входят «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». Награжден премией города Москвы в области журналистики.

В сентябре 2019 года Андрей Медведев вошел в состав Московской городской думы седьмого созыва, куда был избран как самовыдвиженец. При этом вступать в какие-либо партийные фракции в Мосгордуме он отказался, однако не исключил своего участия в депутатском объединении, состоящем из людей, «которые действительно хотят работать»

В городском парламенте Андрей Медведев работает в составе четырех комиссий: по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы.