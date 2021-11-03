Мосгордума приняла в первом чтении бюджет Москвы с соцрасходами на уровне 53%

Бюджет столицы на 2022 год утвердил в первом чтении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджет столицы на 2022 год в первом чтении был утвержден Московской городской думой. Больше половины расходов в нем направляется на социальную сферу - 53%. Депутаты Мосгордумы также утвердили в первом чтении проект бюджета столицы на плановый период 2023-2024 годов.

- Бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы, который предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года, - отметила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. - Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальная заработная плата.

Общий объем доходов бюджета столицы на 2022 год по плану составит 3,2 триллиона рублей, на 2023 год - почти 3,4 триллиона рублей, на плановый период 2024 года - почти 3,6 триллиона рублей. По словам Елены Зяббаровой, в структуре доходов столицы более 45% занимает налог на доходы физических лиц. Глава департамента финансов отметила, что это более стабильный и надежный источник.

- Многолетняя политика по созданию в городе высокопроизводительных рабочих мест, повышению качества рабочей силы за счет развития человеческого капитала обеспечила устойчивость московского рынка труда и создала условия для его быстрой адаптации к меняющейся ситуации, - сообщила Зяббарова.

Объем расходов в 2022 году запланирован в сумме 3,6 триллиона рублей, в 2023 году — 3,7 триллиона рублей, в 2024 году — 3,8 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета Москвы в 2022 году составит почти 372 миллиарда рублей.

Главными приоритетами бюджета остаются социальные и инвестиционные программы.

- Доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета, расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год — 53%. Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города увеличиваются на 5,5%, - уточнила Елена Зяббарова.

Социальная поддержка жителей является одним из основных направлений финансирования.

- Объем финансирования этой программы наибольший в ряду социальных программ, на 2022 год - почти 603 миллиардов руб. Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 миллионам москвичей, - подчеркнула Зяббарова.

Глава департамента финансов Москвы отметила, что городской бюджет соответствует всем законодательным нормам.

- Законопроект, представленный на ваше усмотрение, соответствует нормам бюджетного законодательства и сбалансирован по финансовым показателям, - заключила Елена Зяббарова.

Напомним, проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был внесен на рассмотрение в Мосгордуму 15 октября. Документ был утвержден в первом чтении на заседании городского парламента 3 ноября.