Девушка, обвинившая бойца ММА Кулинского в избиении, объяснила из-за чего случился конфликт Фото: Instagram.com

Бывшая девушка бойца ММА Артура Кулинского, которая обвинила его в избиении, объяснила, что произошло в ее квартире. 27 октября около 2 часов ночи парень жестоко избил москвичку. Причиной стала ревность.

Сейчас пострадавшая вышла из больницы и обратилась за помощью в полицию. Ее интересы будет представлять адвокат Екатерина Гордон.

Как стало известно сайту mk.ru, девушка рассталась с Кулинским в конце лета. Тогда у них тоже случился конфликт и, по ее словам, парень сломал ей руку.

Расставание было скандальным, молодой человек не мог справиться с ревностью. 27 октября он ждал девушку в подъезде ее дома на улице Стасовой и был пьян.

- Сказал «я пришел тебя убить. Если ты не будешь со мной, то не будешь ни с кем», – рассказывает 30-летняя пострадавшая.

По словам адвоката, Артур Кулинский стал избивать девушку, говорил, что убьет ее, а потом вызовет скорую помощь.

В какой-то момент мужчина ушел на кухню, а жертва смогла выскочить на улицу и попросить помощи. За нее попытался было вступиться прохожий, но испугался подоспевшего бойца.

Девушке вновь удалось вырваться и добежать до ближайшего продуктового магазина. Но и там экс-возлюбленный настиг ее.

Работники магазина также побоялись за нее вступиться, так как пьяный спортсмен был очень разъярен. Спасло девушку только то, что мимо проезжала патрульная машина.

После девушку на скорой помощи доставили в больницу, где она пролежала 6 дней.

После выхода из больницы она перебралась жить в друге место, так как опасается, что кулинский снова придет к ней с вопросами.

Кстати, будучи несовершеннолетним, в 2011 году Артур фигурировал в уголовном деле о разбойном нападении и снискал славу хулигана, потому что любил подраться на улице.