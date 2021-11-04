Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15%

Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые семь месяцев 2021 года, то есть с января по июль, объем экспорта высокотехнологичных товаров Москвы составил 15,9 миллиарда долларов. Это на 14,3 процента больше по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Доля города в общероссийском объеме экспорта по данному направлению превысила 27 процентов.

«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву, - рассказала заммэра Наталья Сергунина. - А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. «По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил он. - Экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента и составил 19,64 миллиона долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов».

«Чаще всего зарубежные байеры приобретали в этот период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей», - добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Напомним, правительство Москвы предоставляет финансовую поддержку экспортерам. Им полагаются городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам. Для них проводят бизнес-миссии в разные страны, а также предлагают коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом «Сделано в Москве». Плюс ко всему финансируется размещение их товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.