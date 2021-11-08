Зарубежные покупатели предпочитают косметику, авто- и медтехнику из Москвы

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В январе-августе 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы составил 20,13 миллиарда долларов США. Сумма на 32% превышает показатель за те же месяцы прошлого года. В лидерах поставок промышленная продукция - механическое и медицинское оборудование, косметические средства и комплектующие к автотехнике. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва сегодня лидер среди российских регионов по объёмам поставок несырьевой неэнергетической продукции, - отметил заммэра. - На долю столицы приходится 16,6% всего российского экспорта. Большую часть поставок занимают промышленные товары, и интерес к ним ежегодно растет. В 2021 году экспорт в этой категории вырос на 36,1% по отношению к прошлому году, и на 27,3% - к 2019. В денежном выражении промышленный экспорт за восемь месяцев 2021 года составил 17,77 миллиарда долларов, а экспорт агропромышленного комплекса (АПК) – 2,36 миллиарда долларов».

По его словам, покупателями московской продукции стали 180 стран мира. Среди основных импортёров - Казахстан, Белоруссия, США и Германия. На них приходится свыше 35% от всех московских поставок. Например, объём несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан составил 2,07 миллиарда долларов. При этом рост составил 29,8% относительно тех же месяцев прошлого года. Поставки в Белоруссию достигли 1,99 миллиарда долларов при росте объёма в 30,9%. В США московский экспорт достиг суммы в 1,86 миллиарда долларов при росте в 28,3%.

«Если говорить о промышленном экспорте, то Москва сегодня отправляет за границу механическое оборудование, например, фильтровальные изделия и телекоммуникационную аппаратуру, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Кроме того, пластмассу и разнообразные изделия из неё - детские товары и игрушки, автотехнику и комплектующие к ней. В списке также оптика, измерительные приборы и медицинская техника»