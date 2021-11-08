Владимир Ефимов: Малый и средний бизнес Москвы сможет получить новые федеральные меры поддержки

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В Москве получателями новых федеральных мер поддержки для малого и среднего бизнеса могут стать около 110 тысяч хозяйствующих субъектов. В них работает почти 284 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В субъектах МСП, которые подходят под условия предоставления федеральных мер поддержки, работают в общей сложности 3,5% от общего числа работающих в Москве, - отметил заммэра. - Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют сфера общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, работающие в области спорта, развлечений, культуры, искусства».

При этом компании МСП из наиболее пострадавших секторов экономики могут получить льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 на срок 18 месяцев по ставке 3% при условии сохранения численности работников на уровне не ниже 90%. Сумма кредита составит до 300 миллионов рублей и будет рассчитана по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев». В первые полгода предпринимателя освободят от уплаты кредита и процентов по нему. Затем в течение 12 месяцев он сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Помимо этого, для субъектов МСП пострадавших отраслей выделят безвозмездный грант в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника компании. Заявки будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. Выплаты начнутся с 15 ноября.

«Программа льготного кредитования ФОТ 3.0 также распространяется на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания, - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - К ним относятся 162 крупных организации. По данным Пенсионного фонда России в них работают 174,6 тысяч человек. При участии в программе льготного кредитования этих крупных компаний общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тысяч человек. Это 5,7% от общего числа рабочих мест в Москве».