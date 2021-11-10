Московский метрополитен выиграл судебный спор о товарном знаке

В логотипе резидента Сколково ООО «ЗАРЯД!» использовался дугообразный графический элемент, характерный для товарных знаков Московского метрополитена. Такой логотип оказался на автоматах самообслуживания, выдающих на прокат внешние аккумуляторы для мобильных телефонов (пауэрбанки).

Нарушение было выявлено еще в декабре 2018 года. Теперь апелляционная инстанция подтвердила незаконность использования логотипа.

Все это время ответчик не спешил убирать дугу со своего торгового оборудования, а также интернет-сайтов. В июле 2019 года метрополитен обратился в суд. По результатам длительного спора метрополитену удалось убедить суды в своей правоте. За использование в логотипе дугообразного элемента суды взыскали с ООО «ЗАРЯД!» компенсацию 4,5 миллиона рублей.

В качестве важного обстоятельства, объясняющего сопоставимость сфер деятельности сторон спора, суды отметили, что метрополитен обеспечивает пассажирам возможность подзарядить свои гаджеты прямо в вагонах метро. Там имеются разъемы для подзарядки. Кроме того, в сувенирных магазинах метро и на стойках «Живое общение»в вестибюлях станций можно купить пауэрбанк с символикой метро.

Суды также установили, что нарушение продолжается до сих пор и обязали ответчика прекратить использование всех оставшихся в обороте незаконных обозначений.

По вопросам приобретения лицензий на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности метрополитена следует обращаться в Центр управления объектами интеллектуальной собственности (cis@mosmetro.ru).