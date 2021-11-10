Собянин присвоил статус промкомплекса московскому хлебозаводу «Фацер» в СВАО

Московский хлебозавод «Фацер» получил статус промышленного комплекса. Решение присвоить пищевому предприятию статус, дающий право на налоговые льготы, принял мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

- Производитель хлеба и мучных кондитерских изделий ООО «Фацер» получит статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого вгородской бюджет, для этого предприятия будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - говорится в сообщении.

У финской компании «Фацер» давняя история: она была основана в 1891 году в Хельсинки. На сегодняшний день в России у нее четыре производственных площадки: три из них расположены в Санкт-Петербурге («Смоленская», «Муринская»), одна – в Москве («Звездная»). В 2005 году «Фацер» приобрел контрольный пакет акций столичного завода, расположенного в СВАО на Звездном бульваре в Останкинском районе. Здание предприятия, построенного в 1936 году, занимает земельный участок площадью 2,48 га, площадь капитальных объектов составляет 35,8 тысяч квадратных метров. На заводе работают 705 человек, средний месячный заработок сотрудников составляет более 75 тысяч рублей.

Предприятие выпускает все виды хлебобулочных изделий - от формового хлеба и батонов до лепешек и пиццы, а также замороженные полуфабрикаты (тесто, багеты, лепешки, пиццу, рустикальные хлеба) под брендами Fazer и «Хлебный дом». Каждый день предприятие выпускает до 144 тонн продукции (это более 4 тысяч тонн в месяц). Изделиями столичного завода «Фацер» торгуют не только магазины Москвы и Подмосковья, но и торговые точки в других регионах России.

Предприятие постоянно модернизирует производство. За последние 5 лет инвестиции в основной капитал составили более 700 миллионов рублей.

- По оценкам, присвоение статуса промышленного комплекса позволит предприятию экономить порядка 24 миллионов рублей в год, которые будут направлены на модернизацию производственных мощностей и закупку современного оборудования, - отмечается в сообщении.