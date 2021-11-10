Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала в Западном Дегунине

В Северном административном округе столицы появится новый жилой район: проект его планировки утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Современные многоэтажки будут построены в Западном Дегунине на площади в 100 га. Новый квартал разместится между Коровинским шоссе, улицей Базовской, проектируемым проездом №4389, путями Октябрьской железной дороги, улицами Маршала Федоренко, Бусиновской Горкой и Ижорской.

- Правительство Москвы утвердило проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино (САО) площадью 100 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы 10 ноября по итогам заседания президиума правительства города.

Сейчас территория будущего квартала застроена нежилыми зданиями, которые давно устарели и используются неэффективно. Часть этой недвижимости планируется снести. По проекту на ее месте появится современное и комфортное пространство общей площадью порядка 1,6 миллиона квадратных метров, в том числе жилые дома общей площадью 658,6 тысяч квадратных метров. Кроме многоэтажек в квартале будут построены детские сады на 750 мест, две школы на 1700 учеников, офисы, магазины и гаражи на 4 тысячи машиномест.

В ходе строительства будет реконструирована прилегающая к новостройкам улично-дорожная сеть, в том числе Коровинское шоссе и Ижорская улица. На них проложат велодорожки и установят 12 современных остановок общественного транспорта. Кроме того, в рамках развития инженерно-коммунальной инфраструктуры будут построены дополнительные трансформаторные подстанции и гидротехническое сооружение.

- Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 13,6 тысяч человек, - отмечается в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы. - Кроме того, появится 12,8 тысяч новых рабочих мест.