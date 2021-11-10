Собянин: С 2011 года в Москве построено или отремонтировано около 100 райотделов внутренних дел

В Москве за последние десять лет было построено и отремонтировано около 100 районных отделений внутренних дел, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города 10 ноября побывал на открытии нового здания отдела полиции по Бескудниковскому району. Столичный градоначальник поздравил работников полиции с их профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел.

- Москва активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов управления внутренних дел по городу Москве. За последний десяток лет мы совместными усилиями с министерством внутренних дел привели в порядок, комплексно реконструировали и построили заново около 100 зданий управления внутренних дел. Это большой и огромный объем работы, - подчеркнул Сергей Собянин. - Здесь, в Бескудниково, было здание 1965 года постройки, плохо приспособленное для работы полиции и приема граждан. Меньше чем за год - за девять месяцев - было построено новое современное здание по индивидуальному проекту, с тиром, с актовым залом, с помещениями для работников полиции, с благоустроенной территорией.

Финансирование строительства нового ОМВД по Бескудниковскому району велось из бюджета Москвы в рамках программы «Безопасный город». Прежнее здание было слишком тесным для штата, состоящего из более 200 человек. Сотрудники райотдела обслуживают район, в котором проживает около 80 тысяч человек. Новое здание построено с учетом всех современных требований: в нем достаточно пространства не только для несения службы, но и для тренировок, учебных занятий и отдыха работников полиции.

Мэр Москвы отметил, что благодаря профессиональной работе столичной полиции за последние годы число преступлений в городе по некоторым видам преступности снизилось более чем в десять раз.

- Сегодня работники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник. Я вас с удовольствием поздравляю. За десяток лет ситуация с точки зрения безопасности в городе кардинально изменилась в лучшую сторону. Тяжелых преступлений против личности, таких как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, кражи и квартирные кражи, угоны машин и целый ряд других снизилось в два, в три, а некоторые и в десять и более раз, - рассказал мэр города.

Правительство столицы активно помогает московской полиции и содействует модернизации ее материально-технической базы. В последние годы здания ОМВД строятся по новым стандартам, главные из которых - безопасность, открытость и комфорт. Во вновь построенных и отремонтированных зданиях ГУ МВД России по городу Москве создаются комфортные условия для несения сотрудниками службы: оборудуются современная дежурная часть и служебные кабинеты, оснащаются лаборатории, обустраиваются комнаты отдыха, спортивные залы, тиры, столовые и буфеты, благоустраивается территория. Задержанные граждане содержатся в приемлемых условиях, не унижающих человеческое достоинство. За безопасность сотрудников и посетителей отвечают современные электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа.