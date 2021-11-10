В Москве за ночь с 10 на 11 ноября 2021 года может выпасть до 1 сантиметра снега Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Москвы предупредили о снегопаде. В ночь с 10 на 11 ноября на столицу обрушится непогода.

Снегопад начнется в среду, в 21.00 и продлится до 9 утра 11 ноября 2021 года.

- В столице ожидаются осадки в виде снега и дождя, временный прирост снега может составить до 1 сантиметра, – цитирует «Москва 24» сообщение комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы температура воздуха может опуститься до отрицательных значений, а это значит, что высок риск образования гололеда.

Водителям стоит быть предельно внимательными в тоннелях и на эстакадах.

В случае необходимости будет проведена противогололедная обработка, сообщает телеканал "360".

В Московской области в связи с погодными условиями объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Поводом для предупреждения стал сильный ветер.

Угроза сохраняется с 22.00 10 ноября до 11.00 четверга, 11 ноября, сообщает Подмосковье сегодня.