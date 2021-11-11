В Москве пройдет тестирование новой зарядки для электробусов

Сейчас для зарядки электробус подъезжает к станции, из крыши поднимается пантограф, присоединяется к зарядке, и батарея электробуса получает энергию Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 13 ноября на 791 маршруте наземного общественного транспорта столицы начнется тестирование новой зарядки для электробусов. Технология «обратный пантограф» будет отрабатываться специалистами Дептранса вместе с институтом НАМИ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в телеграмм-канале Дептранса.

По его словам, сейчас для зарядки электробус подъезжает к станции, из крыши поднимается пантограф, присоединяется к зарядке, и батарея электробуса получает энергию.

«Пантограф на крыше электробуса весит много, поэтому наши инженеры вместе с НАМИ предложили поменять систему - разместить устройство на мачте зарядной станции, - объяснил Ликсутов. - На крыше электробуса находятся контактные рельсы. Решение поменять местами два зарядных устройства позволит облегчить электробус и увеличить запас хода. А ещё уменьшить цену транспорта, ведь для 5-6 машин нужен всего один пантограф».

Такая технология, одобренная НАМИ, позволит заряжать и любой другой электротранспорт, который можно будет использовать для города.

«Мэр Москвы поручил крайне внимательно протестировать разработку, - отметил Ликсутов. - Потом примем решение, внедрять ли технологию на постоянной основе. Будем держать вас в курсе».