Андрей Бочкарев: Девятый участок Юго-Восточной хорды готов более чем на треть

Юго-Восточная хорда - строящаяся многополосная скоростная автомагистраль. Трасса пройдет через 10 районов Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строящийся девятый участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД готов на 35%. Об этом 12 ноября рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

- В рамках строительства девятого участка Юго-Восточной хорды, который пройдет от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД, предполагается построить более 10 километров дорог, включая строительство улично-дорожной сети, прилегающей к основному ходу ЮВХ, а также ряд искусственных сооружений. На данный момент общая готовность участка составляет 35%, - сообщил Андрей Бочкарев.

Сейчас на участке развернуто строительство эстакады основного хода. Железнодорожный мост протяженностью около 1,2 километра протянется над путями Курского направления МЖД. Почти все опоры эстакады уже готовы.

- В настоящее время сооружены 16 из 18 опор эстакады по основному ходу, идет монтаж пролетных строений. Полностью завершено возведение опор и пролетов эстакадных съездов, выполняются работы по устройству мостового полотна, - отметил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады) Юрия Кравцова, еще одна эстакада основного хода возводится на станции МЦД-2 «Красный строитель». Уже готовы все пять опор будущего железнодорожного моста.

Ранее на девятом участке Юго-Восточной хорды стартовало строительство автомобильного тоннеля под путями Павелецкого направления Московской железной дороги. Как подчеркнули в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства, работы ведутся без остановки движения поездов, в том числе «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово.

Юго-Восточная хорда - строящаяся многополосная скоростная автомагистраль. Трасса пройдет через 10 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Юго-Восточная хорда будет иметь связь с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой, а также с Третьим транспортным кольцом в районе платформы Новохохловская Курского направления Московской железной дороги. Строительство магистрали включено в адресную инвестиционную программу города Москвы. Всего Юго-Восточная хорда разделена на 10 участков.