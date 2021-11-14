В Москве благоустроят территории 45 поликлиник

В 2020-2021 годы в Москве завершилась реконструкция 30 зданий районных поликлиник. Фото М. Денисова / mos.ru

В ближайшие три года в столице полностью обновят две сотни районных поликлиник. Под масштабную модернизацию попадает почти половина устаревших амбулаторий. Сегодня специалисты Комплекса городского хозяйства занимаются благоустройством возле 45 столичных поликлиник, в которых завершается или продолжается капитальный ремонт. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Новый облик получают не только сами здания медучреждений, которые ремонтируют в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, - отметил заммэра. - По проекту убираем под землю все воздушные провода, обустраиваем удобные тротуары, отделяя их от проезжей части, а также зоны отдыха, где есть возможность - детские площадки».

По его словам, пространства возле поликлиник переделывают для удобства инвалидов, размещают парковки и, где возможно, навесы в виде пергол для велосипедов и колясок. Кроме того, поставят несколько сотен фонарей с энергоэффективными лампами. В планах и дополнительное озеленение. Причем все растения будут гипоаллергенными.

Около семи поликлиник благоустройство завершат в этом году. Остальные приведут в порядок в 2022 году.

ЦИФРЫ

Всего возле ремонтируемых поликлиник высадят:

- более 600 деревьев;

- 6,8 тысячи кустарников;

- почти 100 тысяч квадратных метров газона;

- свыше 10 тысяч квадратных метров цветников.

КСТАТИ

В 2020-2021 годы в Москве завершилась реконструкция 30 зданий районных поликлиник. Их общая площадь - около 84 тысяч квадратных метров. Сейчас обновляются ещё 45 таких строений общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.