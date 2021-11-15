Синоптик опровергла, что в Москве в ноябре ожидается «январские морозы»

Метеобюро: В Москве не ожидается в ноябре «январских морозов» Фото: Алексей ФОКИН

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в ноябре в Москве. Синоптик заверила, что ждать «январских морозов», о которых говорилось ранее, не стоит.

Долгосрочные прогнозы показывают, что в некоторые дни столбики термометров опустятся до – 10 градусов. А вот ждать похолодания до -19 в ночное время, как обещал ранее синоптик Евгений Тишковец, не стоит.

- На каких моделях он строил свои прогнозы, я не знаю. Но то, что я вижу на сегодняшний день, до 28 ноября не предполагается резкого понижения температуры, - говорит Татьяна Позднякова «Ридусу».

По ее прогнозам, в ночные часы морозы в ноябре будут опускаться до – 10 градусов.

- Более значимых отрицательных значений температуры я пока по прогнозам долгосрочных моделей не вижу— отметила Татьяна Позднякова.

Что касается краткосрочных прогнозов, то в ближайшая ночь с 15 на 16 ноября будет ясной, но при этом самой холодной с начала месяца.

-В ближайшие дни существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы будет слабоположительной — около 0 °C. Ночью порядка -5…0 °C, - делится прогнозом синоптик.

Ближе к выходным 20-21 ноября ожидаются осадки, слабый снег, который сразу же растает.

Обычно за последний осенний месяц в Москве выпадает примерно 10-15 сантиметров снега, но из-за колебания температур к декабрю от него ничего не остается.

- Раньше снежный покров устанавливался к 28 ноября, но в последние годы такое наблюдается все реже и реже, - заключила эксперт.